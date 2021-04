Università: robotica e minacce virali, Pavia potenzia ricerca con 11 nuove borse (2)

(Adnkronos) – Gli undici contesti scientifici che saranno potenziati sono: 1. Neuroscienze: un approccio trans-disciplinare dall’analisi modellistica alla neuro-robotica, con al centro le neuropatologie umane. 2. Fotovoltaico sostenibile, accumulo e produzione di energia, decarbonizzazione e processi “Green”. 3. Microelettronica: sviluppo di circuiti integrati per sensoristica, diagnostica medica ed Internet delle cose, con particolare attenzione alle comunicazioni con standard 5G. 4. Medicina personalizzata: dagli studi preclinici al DNA del paziente, passando per la “Next Generation Sequencing”, il modelling di malattie, terapie farmacologiche e dispositivi medici ingegnerizzati per il singolo paziente. 5. Fluidica digitale per le Scienze della Vita.

6. Minacce virali emergenti: non solo Covid-19; ricerca molecolare, epidemiologica e clinica di infezioni virali emergenti anche veicolate da insetti infestanti. 7. Modelli e tecnologia per monitorare e prevedere movimenti della crosta terrestre. 8. Archeologia, e archeogenomica: il capitale archeologico e archeogenomico italiano. 9. Risorse linguistiche e trattamento automatico del linguaggio: digitalizzazione e l’annotazione di corpora chiusi di lingue antiche e creazione di corpora di lingue contemporanee. 10. Stampa 3D e materiali avanzati. 11. Disciplina giuridica delle imprese azionarie complesse, sostenibilità, interessi.

Oltre al potenziamento del dottorato di ricerca, la convenzione prevede l’attivazione di un “Centro studi sul Diritto delle grandi imprese azionarie” intitolato a Guido Rossi, già allievo e docente dell’Ateneo, e di un Corso di perfezionamento specialistico in materia di “Grandi imprese azionarie, sostenibilità e compliance” presso il Collegio Ghislieri. Il progetto sarà organizzato dal Centro in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza, sempre in un’ottica di innovazione e alta qualificazione e sarà sostenuto in via esclusiva da Intesa Sanpaolo.