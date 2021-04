Grillo: Di Salvo, ‘Elevato? parole inaccettabili su ragazza, Pd prenda distanze’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Da condannare senza mezze misure. Qui non c’entra nulla il giustizialismo o l’assere padre. Gli argomenti che usa Grillo sono inaccettabili. Sono certa che i vertici del Pd stigmatizzeranno e spero che l’alleanza con i 5 Stelle, il confronto con i Stelle, non faccia da silenziatore rispetto a qualcosa di inaccettabile”. Così Titti Di Salvo del Pd sul video di Beppe Grillo parlando con l’Adnkronos.

“La ragazza è andata a fare kite surf? Parole inaccettabili per chiunque ma ancora di più sulla labbra di un leader politico, uno che si definisce l’Elevato e si pregia della responsabilità di orientare un movimento. Il classico repertorio per cui è la vittima ad essere responsabile”.

Si aspetta una presa di posizione dei vertici Pd e del segretario Letta? “Me l’aspetto da tutta la politica. E dal Pd sono sicura che ci sarà, non ho dubbi su questo. E spero l’alleanza con i 5 Stelle, il confronto con i Stelle, non faccia da silenziatore rispetto a qualcosa di inaccettabile”.