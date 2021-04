Comunali: Tinagli, ‘alleanze in base a programmi e valori’

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico sta cercando di costruire il campo del centrosinistra in modo largo e inclusivo. Le alleanze si fanno sulla base delle idee, dei valori, dei programmi. Io non credo che ci debbano essere delle pregiudiziali aprioristiche”. Lo ha detto a RaiStudio24 la vicesegretaria del Partito democratico, Irene Tinagli.

“La priorità del Partito democratico è di ricostruire un partito forte, che sia il perno di un’operazione di rafforzamento e allargamento del campo del centrosinistra. Siamo pronti ad aprire un dialogo con tutte le forze interessate a rafforzare questo campo e a combattere, alle prossime politiche, la destra di Meloni e Salvini”.

“Questo è l’obiettivo politico e io mi auguro che lo si possa fare con spirito costruttivo, guardando ai programmi e soprattutto, lo dico da vice segretario, partendo dal Partito democratico, dal nostro programma e dal rafforzamento del nostro ruolo. E’ quello che stiamo facendo in queste settimane, perché se hai una posizione tua forte non hai paura di confrontarti con le altre forze”.