Ue: Amendola, ‘a 70 anni dal Trattato Ceca oggi un cuore green per l’Europa’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono trascorsi 70 anni dal Trattato di Parigi che istituì la Comunità europea del carbone e dell’acciaio dopo la guerra fratricida che prostrò l’Europa. Con la firma del Trattato di Parigi il 18 aprile 1951, Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi misero in comune beni essenziali per l’industria europea e avviarono il primo passo della cooperazione europea fondata sulla solidarietà tra i popoli europei. Dopo 70 anni, lavoriamo ancora insieme per una ripresa dalla pandemia e un futuro più verde, digitale e solidale, come dimostra il ruolo chiave rivestito dai green bond nel Next Generation Eu”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, a margine della celebrazione dei 70 anni della Ceca, trasmessa in videoconferenza alla Farnesina.

I Ministri degli Esteri e i Sottosegretari per gli Affari Europei dei sei Paesi fondatori dell’UE hanno celebrato oggi i 70 anni del Trattato CECA, indicando anche le priorità sugli sforzi comuni per contrastare i cambiamenti climatici e mettere la transizione ecologica al centro dell’economia europea. Nella dichiarazione finale i sei Paesi hanno chiesto un green deal europeo ambizioso per il clima, equo e inclusivo per tutti gli Stati membri e che metta l’Europa al centro della diplomazia internazionale per il clima e l’energia pulita.