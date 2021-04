Scuola: sottosegretario Sasso, ‘soluzione è stabilizzazione docenti per titoli e servizio’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ritengo che la questione del reclutamento degli insegnanti vada affrontata con buon senso e obiettività, senza farsi fuorviare da preconcetti. Non ha senso parlare di una procedura concorsuale per 450mila persone, perché è ovvio che non si potrebbe portarla a termine in pochi mesi, in tempo utile per settembre come ha chiesto il Presidente Draghi”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso e aggiunge: “L’unica soluzione opportuna, giusta e rapida è di procedere alla stabilizzazione per titoli e servizio, per poi avviare il percorso del concorso ordinario”.

“Le assunzioni da concorso straordinario e da vecchie graduatorie ci trovano d’accordo, ma non sarebbero sufficienti a coprire le ingenti carenze di personale che ci troveremo ad affrontare da qui a breve. L’anno scolastico in corso ha fatto registrare circa 210 mila incarichi ‘precari’, a cui vanno aggiunte le circa 35mila che resteranno scoperte in conseguenza dei pensionamenti. L’unica soluzione opportuna, giusta e rapida è di procedere alla stabilizzazione per titoli e servizio, per poi avviare il percorso del concorso ordinario”.