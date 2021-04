Giustizia: Delmastro (Fdi), ‘su ergastolo ostativo non vinca Riina contro Borsellino’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Non c’è spazio per disertare nella lotta senza quartiere alla mafia. Il parlamento unitariamente difenda l’ergastolo ostativo. Non possiamo consentire che la mafia vinca su quella che ha sempre considerato la sua battaglia principale: abolire l’ergastolo ostativo. Lavoriamo alacremente per reintrodurre l’ergastolo ostativo dopo la decisione della Corte Costituzionale: non possiamo far vincere Riina contro Borsellino”. Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di Fdi.