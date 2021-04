Covid: in settimana cabina regia con Draghi su pass spostamenti, coprifuoco no sul tavolo (2)

(Adnkronos) – Per ottenere il pass sarà necessario aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti oppure essersi sottoposti a un tampone che attesti di non esserne affetti. Il 26 aprile potrebbe essere introdotta “una soluzione transitoria – dice la stessa fonte – sostitutiva del pass vero e proprio, perché per arrivare alla definizione del percorso per il documento definitivo forse occorrerà qualche giorno in più. Comunque ci lavoreremo di buona lena già da questa settimana. Vediamo…”.