Pd: Letta, ‘semestre Agorà dedicato a chi ci guarda da fuori, no per problemi interni’**

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo 70 giorni da oggi al 1 luglio e coinvolgeremo tutte le istanze del partito – direzione, direzioni regionali, ancora i circoli- per discutere delle Agorà” che dureranno sei mesi che saranno caratterizzate per coinvolgere iscritti e non. “Deve essere un processo interno ed esterno”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all’assemblea nazionale. “Faccio un appello a tutti quelli che ci guardano da fuori o sulla porta e a tutti quelli che hanno un impegno culturale e civico: questo semestre è per voi. Non è per guardarci l’ombelico o per risolvere i nostri problemi interni, quelli li risolveremo solo se guarderemo fuori”.