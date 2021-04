Danza: è morto Liam Scarlett, la star del balletto inglese aveva 35 anni (2)

(Adnkronos) – Scarlett si era formato alla Royal Ballet School di Londra e si è esibito in tutto il mondo, lavorando con compagnie come il Queensland Ballet, il New York City Ballet, il Norwegian National Ballet e il Miami City Ballet.

Nel 2012 era diventato uno dei coreografi del Royal Ballet e in questa veste aveva creato diverse opere acclamate, tra cui “The Age of Anxiety”, “Symphonic Dances” e “Asphodel Meadows”. Per celebrare i 60 anni sul trono della regina Elisabetta nel 2012 aveva creato la coreografia “Jubilee Pas de Deux” e nel 2018 aveva ideato un nuovo allestimento del “Lago dei cigni” per il Royal Ballet.