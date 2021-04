Spettacolo: Carbonaro (M5s), ‘ok Cts ottima notizia, ora rafforzare diritti lavoratori’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Il mondo dello spettacolo inizia a ripartire. L’ok del Cts alle nuove misure per teatri, cinema ed eventi è un’ottima notizia per tutti i cittadini e soprattutto per le migliaia di lavoratori che da oltre un anno sono fermi a causa delle restrizioni”. Lo afferma in una nota Alessandra Carbonaro, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

“È il giusto inizio. Ora però bisogna lavorare per dare adeguate tutele e rafforzare i diritti delle categorie di professionisti che operano nel comparto dello spettacolo dal vivo, da troppo tempo ingiustamente trascurate”, conclude.