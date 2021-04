Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “La riapertura sarà decisiva, bisogna farla bene. Sarà il 10, il 15 maggio” e a quel punto “conteranno i comportamenti responsabili”, perchè non potrà accadere come in Gran Bretagna, dato che in Italia non si è raggiunto quel livello di vaccini. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘Piazza pulita’ su La7.