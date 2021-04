Covid: Salvini, ‘sì a commissione inchiesta, ci devono essere risposte’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – D’accordo su una commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid? “Assolutamente sì ma non adesso, perché vedere delle ispezioni negli ospedali adesso con le terapie intensive in funzione, mi sembrerebbe di pessimo gusto”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.

“Però che debbano venire a galla eventuali responsabilità, sì. Ci devono essere le risposte. L’anno scorso c’era un piano pandemico aggiornato? O sì o no. Se un governo nazionale non ha un piano pandemico allo scoppio della pandemia, gli italiani hanno diritto di saperlo. Prima curiamo e apriamo, poi faremo i conti”.