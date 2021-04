Ue: Letta, ‘Next generation nostra vittoria, ha zittito i populisti’

Roma, 11 apr (Adnkronos) – Nella filosofia del Next generation Eu “noi ci siamo completamente, è la nostra vittoria”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento al corso online sull’Europa e il Next generation Eu.

“Il successo di idee come la solidarietà, la capacità di essere inclusivi e lavorare sulla sostenibilità, una tassazione equa contro i paradisi fiscali, la capacità di gestire un investimento sul futuro basato sulla ricerca, sulla transizione digitale, sostenibile verde e sociale, tutto questo è Next generation Eu”, ha spiegato il segretario del Pd.

“Ecco perché è un successo dell’Unione europea che ha zittito i populisti, che non hanno più nulla da dire. Ci hanno provato, ma non sono riusciti a bloccarlo”, ha detto ancora Letta.