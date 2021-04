Cagliari, 11 apr. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego trionfa al Sardegna Open, torneo Atp 250 disputato sui campi del tennis club Cagliari. Il 25enne piemontese, numero 34 del mondo e terza testa di serie, supera in rimonta il coetaneo serbo Laslo Djere, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-5), 6-4 in tre ore di gioco. Per Sonego si tratta del secondo titolo in carriera dopo quello conquistato sull’erba di Antalya nel 2019.