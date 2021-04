Droga: commerciante in kebab importava eroina, arrestato a Milano con 2 complici

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – La polizia di Milano ha arrestato tre turchi, di cui uno titolare di un’azienda che riforniva i Kebab, per detenzione ai fini di spaccio di 15 chili di eroina. I poliziotti della squadra mobile di Milano avevano avuto una soffiata: dei cittadini stranieri, venerdì scorso, avrebbero importato sul territorio milanese un ingente quantitativo di droga a bordo di una Volkswagen Tiguan nera, proveniente dall’autostrada A1. Gli agenti della Sezione Antidroga hanno predisposto un servizio di pattugliamento all’altezza della barriera Milano Sud dove hanno notato proprio la vettura di colore nero a bordo della quale c’erano i tre turchi.

Fermati, i tre uomini – uno di Milano, uno residente ad Alessandria e uno a Pordenone – hanno da subito manifestato agitazione: all’interno del bagagliaio dell’auto, gli agenti hanno trovato, riposti in una scatola di cartone, 12 panetti e altri sei involucri di modeste dimensioni di eroina purissima per un peso complessivo di 12,5 chili, insieme a 2mila euro in contanti,, che sono stati sequestrati.