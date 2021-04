Covid, Speranza: "Lavoriamo a green pass ma serve ancora prudenza"

ROMA (ITALPRESS) – "Lavoriamo a un Green Pass, che permetterà una più agevole mobilità nei Paesi europei". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a "Che tempo che fa", su Raitre.

E sull'attuale diffusione del covid nel nostro Paese ha aggiunto: "L'Italia e' stata quasi tutta rossa tra marzo e aprile e oggi ci sono le condizioni perché una parte significativa passi in arancione, fatta eccezione per alcune regioni. Il modello adegua le misure alla situazione epidemiologica. A marzo e aprile, abbiamo scelto di non avere zone gialle e restare in arancione a causa della variante inglese che ha maggiore capacità di diffusione. Ci sono due effetti su cui puntiamo per la primavera: da una parte le misure che producono degli effetti e che hanno piegato la curva, dall'altra c'è la leva della vaccinazione su cui dobbiamo spingere". In ogni caso serve "gradualità, attenzione e non bruciare le tappe per vanificare il lavoro fatto finora e i sacrifici delle persone".

(ITALPRESS).

abr/red

11-Apr-21 21:33