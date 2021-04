Calcio: Darmian stende il Cagliari, 11 vittorie di fila per l’Inter che resta a +11 sul Milan (2)

(Adnkronos) – In avvio di ripresa Inter ancora in attacco, Sensi calcia dal limite dell’area defilato sulla destra, mirando al secondo palo, Vicario vola e devia in tuffo. Al 13′ prosegue la sfida tra Eriksen e il portiere debuttante: altro destro del centrocampista dal limite dell’area, parata e palla in corner. Poco dopo ci prova anche Lukaku dai venti metri ma il tiro non è troppo angolato e il portiere rossoblù blocca. Al 24′ traversa di De Vrij, angolo dalla destra, stacco a centro area del difensore olandese: Vicario è battuto ma lo salva il montante. Poco dopo Conte inserisce Lautaro e Hakimi per Sanchez e Young.

Al 32′ arriva il gol partita. Grande giocata sia di Lukaku che di Hakimi. Il belga smarca con un tocco verticale il nuovo entrato sulla destra, poi cross basso in area per Darmian che stringe in area e mette in rete con la porta praticamente vuota. Conte corre dalla panchina per unirsi all’esultanza di gruppo dei giocatori. Nel finale il Cagliari alza il baricentro e riesce a creare anche un’occasione da gol al 42′ con un cross di Zappa per il colpo di testa di Joao Pedro che si spegne di poco sul fondo.