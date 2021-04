Via libera dei medici, Marquez può tornare a correre

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La MotoGp si appresta a ritrovare Marc Marquez. A quattro mesi dall'intervento – il terzo – al braccio destro, reso necessario per l'infezione legata alla pseudoartrosi dell'omero, il 28enne pilota spagnolo si è sottoposto a una visita di controllo da parte dello staff medico dell'Hospital Ruber Internacional. La sua condizione clinica è stata giudicata "molto soddisfacente, con evidenti progressi nel processo di consolidamento dell'osso. Nell'attuale situazione – si legge in un comunicato della Honda – Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva". A questo punto il Cabroncito, che ha saltato i primi due impegni stagionali in Qatar, potrebbe essere sulla griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo in programma il 18 aprile sul circuito di Portimao.

10-Apr-21 09:21