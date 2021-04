Tennis: Sardegna Open, Sonego e Vavassori vincono il doppio

Cagliari, 10 apr. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori hanno finto la finale di doppio all’Atp 250 di Cagliari. E’ il primo verdetto che arriva dalla Sardegna, in attesa della finale del singolo di domenica che vedrà lo stesso Sonego affrontare il serbo Djere (diretta Sky Sport). La coppia piemontese ha avuto la meglio sul duo formato da Simone Bolelli e Andreas Molteni. Il match è stato chiuso con il risultato di 6-3 6-4 e per Sonego/Vavassori di tratta del primo titolo in un doppio a livello Atp. Il successo migliora il loro best ranking per la classifica di specialità: Vavassori è 71esimo, Sonego sale al 132esimo posto in attesa dell’altra finale.