Taekwondo: Europei, Alessio bronzo nei -80 kg

Sofia, 10 apr. – (Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia del taekwondo agli Europei in corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare il bronzo continentale nella categoria olimpica dei -80 kg è stato Simone Alessio che ha ceduto in semifinale al russo Maksim Khramtcov, vincitore in rimonta per 26-21.

Per Alessio, che ha tenuto testa a lungo al n.1 del ranking e campione continentale del 2018, punti importanti nel ranking olimpico che, prima della rassegna bulgara, lo vedeva occupare la diciottesima posizione. Per l’Italia si tratta del secondo bronzo, dopo quello vinto ieri da Simone Crescenzi nei -63 kg.