Polizia: Mattarella, ‘importante contributo in sfida Covid, vicini a cittadini’

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “In occasione del 169° anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell’intero Paese per l’opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità, da ultimo nel delicato contesto dell’emergenza sanitaria”. Si legge nel messaggio invitato dal presidente Sergio Mattarella al capo della Polizia, Lamberto Giannini, in occasione del 169° anniversario della fondazione.

“In questi mesi il Corpo, attingendo alla ricchezza del patrimonio professionale e umano, ha offerto in molteplici modi un importante contributo all’impegno della comunità nazionale nell’affrontare una sfida inedita e complessa, che richiede unità e coesione. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno assicurato la vicinanza dello Stato ai cittadini nei momenti di difficoltà e disorientamento anche con iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, come pure mediante concreti gesti di solidarietà”.