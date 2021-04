Covid: in Lombardia 2.974 nuovi casi e 81 vittime (2)

(Adnkronos) – I posti occupati in terapia intensiva scendono rispetto a ieri a 824 totali (-4), a fronte di 21 nuovi ingressi di pazienti Covid in rianimazione. Secondo quanto si rileva dal bollettino nazionale, i ricoverati per il virus negli altri reparti sono 6.059, in calo di 193 pazienti rispetto a ieri, quando erano 6.252.

In Lombardia gli attualmente positivi sono 79.038 e i guariti sono 5.434 nelle ultime 24 ore.