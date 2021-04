Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – Il Milan batte 3-1 il Parma nell’anticipo della 30/a giornata disputato allo stadio ‘Tardini’ della città emiliana. Per i rossoneri a segno Rebic all’8′, Kessié al 44′ e Leao al 95′, rete della bandiera per i ducali di Gagliolo al 66′. Gli ospiti restano in dieci dal 60′ per l’espulsione di Ibrahimovic per proteste. In classifica i rossoneri salgono a quota 63, a -8 dall’Inter capolista, mentre gli emiliani restano penultimi con 20 punti.