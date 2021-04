Calcio: Pioli, ‘Ibra mi ha detto di non aver offeso Maresca’

Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Ho parlato con Zlatan e mi ha detto che non lo ha assolutamente offeso. Ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di rispetto. Poi non ho parlato con Maresca e non so la sua versione”. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, si esprime così in merito all’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. “L’ultima frase che gli avrebbe detto è ‘allora non ti interessa quello che dico io’. E’ chiaro che dopo la sua espulsione la partita è cambiata ma la mia squadra ha dimostrato di colmare a questa lacuna con tanta determinazione e volontà”, aggiunge Pioli ai microfoni di Sky Sport.