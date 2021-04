Calcio: Gasperini, ‘corsa Champions ancora lunga, è un campionato bellissimo’

Bergamo, 10 apr. (Adnkronos) – “Penso che la corsa Champions sia ancora abbastanza lunga, tutte le gare sono importanti ma non decisive. Bisogna continuare a giocare gara per gara e pensare alla singola partita. C’è ancora tempo per tutte le squadre coinvolte per raggiungere gli obiettivi”. Lo dice l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in merito al grande equilibrio in classifica alle spalle dell’Inter capolista, con 6 squadre in lotta per 3 posti nella prossima edizione della Champions League. “Trovo che sia un campionato bellissimo, forse era già successo due anni fa un equilibrio del genere ma con meno squadre coinvolte”.