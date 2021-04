Turchia: Salvini, ‘Ue non può subire ricatti, sinistra difenda sempre libertà anche con Cina’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La Turchia è un rischio, è ai nostri confini, sta ricattando l’Europa e penso che un’Europa con un po’ di spina dorsale non può subire il ricatto di un signore che usa milioni di rifugiati per portare a casa miliardi di euro”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai.

“E’ lo stesso discorso della Cina -ha aggiunto- dobbiamo decidere se noi stiamo con le libertà, con le democrazie e con i diritti civili. Come si fa da sinistra a combattere per alcune leggi in Italia e poi a fregarsene e a fare accordi commerciali o politici con alcuni Paesi come la Turchia e la Cina che i diritti civili non li rispettano? Dal mio punto di vista la libertà vale in Italia ma vale in Turchia e vale in Cina”.