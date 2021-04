Roma: Gasparri, ‘sentenza Corte Conti conferma Bertolaso grande risorsa’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Ci sono voluti otto anni per riconfermare che Bertolaso è una risorsa per la Repubblica e non un problema. Mi riferisco alla decisione della Corte dei Conti che ammette che l’operato di Bertolaso in occasione del G8 dell’Aquila fu pienamente conforme alle leggi. Quanto tempo ci vorrà ancora per scoprire che Bertolaso anche oggi può essere una risorsa per le istituzioni, mi riferisco alla guida di una grande città?” Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia.