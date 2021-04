Recovery: Bellanova, ‘risorse lievito per la trasformazione del Paese’ (2)

(Adnkronos) – “L’ obiettivo non è solo riuscire a spenderle e spenderle bene, ma tassello dopo tassello garantire a questo Paese il rilancio che merita e dare nuova spinta agli investimenti pubblici e privati. Il Piano nazionale di Rilancio e Resilienza è centrale e di straordinaria rilevanza, (non a caso è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di ritirare la fiducia al Governo Conte, perché si era arrivati a uno stallo pericolosissimo per il Paese), ma non può essere l’unico strumento su cui fare affidamento”.

“Il compito straordinario che noi tutti gli affidiamo sarà centrato pienamente se anche tutti gli altri tasselli, nell’utilizzo dei fondi ordinari ed europei come nel funzionamento della pubblica amministrazione, funzioneranno a dovere. Io lo considero”, ha detto ancora la Vice Ministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, “uno straordinario banco di prova per obiettivi come semplificazione, sburocratizzazione, efficienza della pubblica amministrazione, innovazione della macchina Stato”.

“Il luogo elettivo dove mettere in campo e sperimentare nuovi innovativi e coraggiosi modelli, da replicare poi nelle fasi ordinarie del governo del Paese. E anche su questo l’apporto del Parlamento e il confronto tra le forze politiche è determinante”.