Polizia: Mattarella, ‘Repubblica riconoscente per opera al servizio delle Istituzioni’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Le ragioni e gli obiettivi della funzione della Polizia di Stato non stati minimanente indeboliti o attenuati dalla coincidenza con l’emergenza sanitaria: la protezione delle Istituzioni democratiche della Repubblica, la tutela della libertà, dei diritti, della sicurezza dei cittadini, compiti che esprimono il servizio alla Repubblica che la Polizia di Stato realizza e costantemente mette in opera”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato, in occasione del 169/mo anniversario della sua costituzione.

“Questi compiti -ha evidenziato il Capo dello Stato- si articolano in tanti fronti: la lotta alla criminalità organizzata, la ricerca di latitanti, la lotta al crimine in qualunque forma, l’attività di prevenzione spesso non conosciuta ma preziosa contro pericoli terroristici e il contrasto al terrorismo insieme alle altre forze di polizia nella forma del coordinamento, così felicemente definita dalla legge 121”.

“Tutto questo è motivo di riconoscenza da parte del nostro Paese. E il pensiero non può che andare non soltanto ai 14 caduti per effetto del contagio da virus, ma a quanti nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per cause di servizio nella Polizia di Stato. Sono ben collocati nel ricordo del Corpo, nel ricordo della Repubblica. E questo è un elemento che ulteriormente accresce riconoscenza da parte dei nostri concittadini e che intendo esprimere in questo momento”.