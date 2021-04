Covid: vaccini alla Fiera di Palermo fino a mezzanote, ‘Obiettivo 800 dosi in più al giorno’

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) – Prolungato fino a mezzanotte l’orario di apertura dell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Da oggi, 9 aprile, sarà possibile vaccinarsi contro il Coronavirus anche nella fascia serale, dalle 20 alle 24. Finora i cancelli della Fiera erano rimasti aperti ogni giorno fino alle 18, con vaccinazioni andate avanti fino alle 20. Da oggi invece ci si potrà prenotare fino alle 22.30, orario di ingresso dell’ultima autovettura e il turno di somministrazione andrà avanti fino alle 24.

“L’obiettivo è arrivare a garantire almeno 800 dosi giornaliere in più con l’ampliamento dell’attività alle ore serali – spiega il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa – Gli sforzi della struttura commissariale sono interamente destinati ad aumentare il più possibile le somministrazioni giornaliere”.

Le vaccinazioni sono aperte alle persone estremamente vulnerabili, agli over 80, alle forze dell’ordine, al personale sanitario, al personale scolastico e, da ieri, anche ai cittadini nella fascia d’età 65-69 anni. Si può prenotare attraverso la piattaforma della struttura commissariale nazionale (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) e sul portale regionale www.siciliacoronavirus.it. Sul sito fiera.asppalermo.org è stata inoltre lanciata un’ulteriore piattaforma per le prenotazioni del vaccino in fascia serale.