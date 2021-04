Covid: Pinotti, ‘utili opinioni Murgia ma Figliuolo usa divisa perchè ancora in Esercito’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Premesso che Michela Murgia fa bene ad esprimere le sue opinioni perché gli intellettuali sono la coscienza critica di un Paese e il suo ragionamento sull’utilizzo del linguaggio è un’utile riflessione, non concordo con alcune sue affermazioni di merito. Il generale Figliuolo è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza Covid19, ma permane nel suo incarico di comandante della logistica dell’Esercito proprio per mettere questa organizzazione al servizio della più grande campagna vaccinale della storia. Era utile farlo proprio per l’eccezionalità della situazione. Continua dunque ad usare la divisa perché svolge questo compito in quanto esponente delle Forze Armate, così come la usano i membri della Protezione civile e della Croce Rossa. La politica, quindi, non ha abdicato al proprio ruolo, ma ha fatto una scelta specifica: affidare la logistica dell’operazione a chi ne ha, per formazione e organizzazione, le massime competenze”. Lo scrive su Facebook la senatrice del Pd Roberta Pinotti, presidente della commissione Difesa.

“I militari -prosegue- mettono a punto le capacità logistiche per la loro missione, ma è giusto e utile che in un momento di massima emergenza per il Paese questa loro competenza sia a servizio degli obiettivi dello Stato e di tutti i cittadini, in primis portare a compimento il piano vaccinale nazionale. Non vedo il vulnus, né la militarizzazione. Ognuno deve contribuire, facendo la sua parte e mettendo a disposizione le proprie competenze per il grande obiettivo comune: vaccinare tutti. Medici e operatori sanitari, volontari, Forze Armate, amministratori regionali e locali: tutta la grande squadra dello Stato che gioca insieme per battere la pandemia”.