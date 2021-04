Covid Lombardia, oggi 3.289 contagi e 92 morti: bollettino 9 aprile

(Adnkronos) – Sono 3.289 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 92 morti. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva, che sono 828, due in meno, e nei reparti, dove sono 249 in meno per un totale di 6.252. I guariti o dimessi sono 3.613. La percentuale di positività sui 56.476 tamponi è pari al 5,8%. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 31.595. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano e hinterland con 881 contagi, di cui 310 in città, Brescia a 512 e Varese a 319. Quanto alle altre province, a Bergamo si contano 241 nuovi casi, a Como 213, a Cremona 109, a Lecco 116, a Lodi 66, a Mantova 155, a Pavia 228 e a Sondrio 108.

“Da lunedì la Lombardia torna in fascia arancione” annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Dopo 28 giorni di limitazioni da fascia rossa – aggiunge il governatore – iniziamo quel graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino. Non sprechiamo questa grande opportunità, osserviamo tutte le regole che consentono di tenere sotto controllo la diffusione del virus. Non abbassiamo la guardia, rispettiamo il distanziamento e gli isolamenti qualora si verifichi un contagio”.