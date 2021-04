Covid: Faraone, ‘martedì mozione Iv su ‘furbetti’, vergognoso siano oltre 2 milioni’**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Oggi altre 460 vittime del Covid, più 258 notificate dalla Sicilia dei mesi precedenti , ed è incredibile che ancora non si riescano a conoscere i decessi in tempo reale. In totale 718 morti, in grandissima parte anziani e fragili. Se penso che sono stati vaccinati vaccinati 2,3 milioni di ‘altri’, mi vengono i brividi”. Così il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone.

“E’ una vergogna nazionale: martedì prossimo in aula al Senato discuteremo la mozione di Italia Viva per mettere fine a questo disastro con indicazioni precise su chi deve avere la priorità nelle vaccinazioni. Basta categorie privilegiate e caste varie. Bene ha fatto il presidente Draghi a richiamare la coscienza individuale, noi legislatori abbiamo il dovere di fermare con le regole questi soprusi”.