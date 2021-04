Turchia: De Monte (Azione), ‘calpestata dignità Von der Leye, Michel senza statura politica’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Le Istituzioni europee non tollerino oltremodo le offese di Erdogan. C’è un limite che non deve essere mai oltrepassato, ed è quello della dignità calpestata. Questo è accaduto a Ursula von der Leyen, lasciata sul sofà da Erdogan, che ha così manifestato per l’ennesima volta il suo spregio verso le donne. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, invece, ha perso l’occasione per dimostrare la sua statura politica” Lo afferma Isabella De Monte, responsabile degli Affari europei per Azione.