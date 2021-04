Ponte Stretto, Salini "In grado di partire anche subito"

ROMA (ITALPRESS) – Il ponte sullo Stretto di Messina? "Saremmo in grado di farlo e di partire anche subito". Lo ha detto Pietro Salini, Ad di Webuild, ospite a 'Stasera Italia' su Retequattro. "Il ponte – ha aggiunto – da solo costa 2,9 miliardi e il totale del progetto che è stato fatto in quell'area supera i 7 miliardi a costi aggiornati a oggi. Significa rifare due città: Reggio Calabria e Messina, fare la metropolitana di Messina, mettere in sicurezza idrogeologica tutte le montagne, fare le strade di accesso per far passare il treno e le macchine. È un progetto grandissimo però si può fare e si potrebbe fare anche a pezzetti: per esempio nel Recovery Plan si potrebbero fare tutti questi altri lavori riducendo al solo ponte, che vale 2,9 miliardi, la cifra da da finanziare". Per il ponte sullo Stretto si tratterebbe di "molte centinaia di migliaia di persone" assorbite dai cantieri. "Oltre 100 mila posti di lavoro sono degli aiuti importanti alla situazione che oggi vive il nostro Paese di mancanza di lavoro", ha spiegato Salini (ITALPRESS).

08-Apr-21 23:56