Covid: Georgieva, ‘sostenere economia fino a fine pandemia, concentrarsi su vaccinazioni’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “I governi devono continuare a sostenere l’economia fino alla fine della pandemia”. Ad affermarlo è il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, intervenendo a un dibattito sull’economia globale sottolineando la necessità in questa fase “di concentrarsi sulle vaccinazioni per tutti e dapertutto”. Al termine della crisi, aggiunge, “avremo un’economia diversa non sarà un’economia peggiore se già da oggi iniziamo a pensarla sia dal punto di vista dell’istruzione, della maggiore flessibilità dei mercati del lavoro”. Il direttore generale del Fmi guarda positivamente al piano infrastrutture green annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Questo anno, spiega ancora Georgieva, “è un anno cruciale per i paesi membri del Fmi, perché devono affrontare una politica cruciale che è quella della transizione”: “bisogna cogliere le opportunità per una trasformazione strutturale” che sia più green e inclusiva.