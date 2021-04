Covid: Fontana, ‘confidiamo al più presto indicazioni su Astrazeneca’

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – “Nel corso dell’incontro avuto ieri con il ministro della Salute insieme con gli altri presidenti di Regione, abbiamo chiesto di avere al più presto delle indicazioni su come riorganizzare il prosieguo della campagna vaccinale alla luce delle nuove indicazioni sull’utilizzo del vaccino Astrazeneca, di cui Ema ha comunque ribadito la sicurezza”. Lo spiega in una nota il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

“Confidiamo di ricevere in breve tempo le informazioni utili per riprogrammare le agende riservate alle fasce di età under 60 anni per le quali avevamo previsto il vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese”, aggiunge.