Covid: Bersani a Draghi, ‘basta attacchi a Speranza, Salvini gioca due parti in commedia’ (2)

(Adnkronos) – Quindi il terzo punto sulle politiche di sostegno all’economia con due punti principali: prorogare il blocco licenziamenti fino a che la campagna di vaccinazione non sarà a buon punto e poi rafforzare misure sostegno rispetto ai costi fissi delle imprese. Infine, un sostegno incoraggiante da parte di Bersani rispetto alla richiesta all’Ue sugli approvvigionamenti dei vaccini. Per il leader di Art. 1 al governo Draghi serve “un aggiustamento del percorso” che passa dall’avere una prospettiva: non basta gestire l’emergenza ma occorre provare a impostare anche qualche riforma strutturale come quella fiscale e mettere ordine nei contratti.