Cashback: Meloni, ‘speravo scelta diversa da Draghi, nostra battaglia continua’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Sul cashback “speravo che l’avvento di Mario Draghi e la sua competenza sulle materie economiche portassero a fare una scelta diversa. La maggioranza ha bocciato la nostra mozione ma ha detto che modificherà il cashback: non credo che risolva, si può modificare come si vuole, il punto è che non è una priorità, oggi, con le poche risorse che abbiamo a disposizione, la priorità è mettere in sicurezza il nostro tessuto produttivo, è salvare le aziende. Facendo queste scelte ci si assumono delle responsabilità, noi continuiamo a dare battaglia”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.