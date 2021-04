Alitalia: Giorgetti, ‘elemento peculiare del caso Italia è situazione di pregressa crisi’**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Si vigilerà affinché le condizioni di operatività di Ita e delle correlate operazioni di acquisizione del patrimonio aziendale, anche tramite trasferimento da parte dell’attuale compagnia di bandiera, non siano meno favorevoli rispetto alle omologhe operazioni assentite nei confronti delle compagnie aeree di altri stati membri, pur nella consapevolezza che un elemento peculiare del caso italiano è la situazione di pregressa crisi in cui Alitalia si trova ormai da anni, che rappresenta un elemento di sostanziale divergenza rispetto alle operazioni assentite a livello europeo e di cui si discute nelle cronache in questi giorni”. Ad affermarlo, nel corso del Question time al Senato, è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti in merito alla vicenda Alitalia.