Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Due poltrone per tre, come al solito i maschi che senza battere ciglio se ne appropriano. Von Der Leyen per la carica che ricopre, per cosa rappresenta, doveva andarsene: la forma è sostanza”. Lo scrive su twitter l’eurodeputata Pd, Pina Picierno, su quanto accaduto in Turchia dove all’incontro con il presidente Erdogan non era prevista una sedia per la presidente della commissione Ue ma solo per il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.