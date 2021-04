Turchia: Gemma (M5S), ‘da Erdogan gesto vergognoso, solidali con Von der Leyen’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Quello che è successo ad Ankara non può essere derubricato come un semplice incidente diplomatico. Non concedere la sedia d’onore al presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen è la spia di come Erdogan e l’attuale governo turco consideri le donne. Non a caso questo vergognoso gesto arriva a pochi giorni dal ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, il cui scopo è quello di prevenire e combattere proprio la violenza contro le donne. Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà a Ursula Von der Leyen: nella nostra Europa uomini e donne non hanno sedie differenti, ma hanno le stesse opportunità e noi di questo siamo orgogliosi”. Lo afferma Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.