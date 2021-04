Milano, 7 apr. (Adnkronos) – A fronte di 46 nuovi ingressi in terapia intensiva sono complessivamente in calo i ricoverati per Covid19 in Lombardia. Secondo i dati della Regione, ci sono 834 pazienti Covid in rianimazione (-11), mentre negli altri reparti sono occupati 6.595 letti da pazienti Covid, -48 rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono 3.866 da ieri.