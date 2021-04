Corneliani: Rizzoli (Lombardia), ‘impegno su lavoratori esclusi da newco’

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Per il salvataggio di Corneliani, marchio mantovano di eccellenza a livello mondiale, “è stato raggiunto oggi un importante accordo, grazie anche all’impegno del ministro Giancarlo Giorgetti e di Invitalia, e alle risorse messe a disposizione dal governo”, ma Regione Lombardia “si impegnerà attraverso le politiche attive del lavoro affinché non venga dispersa la professionalità di coloro che non passeranno alla newco stessa”. E’ quanto sottolinea l’assessore regionale al Lavoro, Melania Rizzoli.

“Il risultato, che prevede la costituzione di una newco, è stato ottenuto grazie alla disponibilità dell’investitore e alla tenacia delle organizzazioni sindacali, ed è un punto di partenza. Regione Lombardia affiancherà azienda e lavoratori per accompagnare il rilancio di Corneliani. Lavoreremo insieme a tutte le parti – conclude Rizzoli – perché non venga perso neanche un posto di lavoro”.