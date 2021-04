Calcio: stampa svedese, Ibrahimovic ha ucciso un leone e si è fatto spedire resti a casa

Stoccolma, 7 apr. – (Adnkronos) – L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è accusato dal sito svedese ‘Expressen’ di aver partecipato a un safari di caccia e aver ucciso un leone in Sud Africa nel 2011 e poi di essersi fatto spedire a casa, a Malmoe, i resti. L’Expressen scrive che c’è un elenco di 82 cacciatori svedesi, tra i quali il giocatore rossonero, che hanno portato in Svezia carcasse di leoni. Nel caso di Ibrahimovic pezzi di pelle, cranio e mascella dell’animale.

L’Associazione per i diritti degli animali Peta è intervenuta duramente sui social: “Zlatan Ibrahimovic ama definirsi un leone feroce e forte. Ma il fatto che gli piaccia sparare ai leoni e ad altri animali dimostra che è un miserabile codardo che cede alle sue tendenze violente. Non ci vuole abilità o forza per mettere all’angolo e massacrare un animale in cattività. L’animale non ha mai avuto l’opportunità di scappare, difendersi o sopravvivere. Chiunque abbia una coscienza rabbrividirebbe al pensiero di uccidere animali per divertimento o di esporre parti del loro corpo. Ibrahimovic dovrebbe riconoscerlo e disapprovare la caccia al trofeo”.