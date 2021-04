Roma, 7 apr. – (Adnkronos) – “Mi sento bene qui e mi piacerebbe restare, ma sappiamo tutti come funziona il mercato e il mio contratto di prestito non prevede opzioni per il riscatto”. Justin Kluivert si esprime così in merito al suo futuro. Il 22enne attaccante del Lipsia è di proprietà della Roma. “In estate arriverà Brobbey e mi piacerebbe mostrargli come funziona qui e credo che a lui farebbe piacere non essere l’unico olandese in squadra”, aggiunge Kluivert al quotidiano Algemeen Dagblad.