Calcio: Giannini, ‘con l’Ajax importante l’approccio e la determinazione dei giocatori’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “L’importante sarà l’atteggiamento e la determinazione che i giocatori metteranno in campo”, questo le parole dell’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, all’Adnkronos alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare l’Ajax. Il Principe, sulle possibili voci riguardanti un cambio sulla panchina della Roma ha aggiunto: “non mi interessa il futuro, come tifoso spero che prima si vada vanti in Coppa visto che in campionato le cose non stanno andando bene”. Infine ha concluso parlando della possibilità di avere spettatori ai prossimi Europei: “Tutto dipenderà dalla quantità di vaccinazioni che verranno fatte”.