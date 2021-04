Scuola: capigruppo maggioranza, ‘mozione unitaria alla Camera su riapertura’

Roma, 6 apr (Adnkronos) – “Le forze di maggioranza sono al lavoro su una mozione unitaria per la riapertura delle scuole che sarà depositata domani. Siamo molto soddisfatti dell’impegno che va al di là dei colori politici: votando un testo unico daremo un bel segnale di unità del Parlamento nella tutela del diritto all’istruzione e della scuola come bene comune”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capogruppo delle forze politiche di maggioranza in commissione Cultura alla Camera, Alessandra Carbonaro (M5S), Flavia Piccoli Nardelli (PD), Valentina Aprea (FI), Daniele Belotti (Lega), Gabrielle Toccafondi (Iv) e Alessandro Fusacchia (FacciamoEco).

“Obiettivo della mozione – proseguono – è impegnare il Governo a mettere in campo una serie di iniziative a sostegno del mondo della scuola, a partire dalla riapertura in sicurezza degli istituti di ogni ordine e grado il prima possibile”, aggiungono i deputati.

“Le giovani generazioni sono già state duramente colpite dalle misure di contrasto alla pandemia: oggi rimetterle al centro è il primo passo indispensabile per far ripartire l’intero Paese”, concludono Carbonaro, Piccoli Nardelli, Aprea, Belotti, Toccafondi e Fusacchia.