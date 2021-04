Covid: Fontana, ‘situazione economia in condizioni meno peggiori di quanto immaginato’

Milano, 6 apr. (Adnkronos) – “Vedo che il nostro mondo imprenditoriale è più forte di quello che potessimo pensare e sta vivendo la crisi con una capacità di reagire superiore alle aspettative, c’è l’impressione di non avere a che fare con imprenditori sfiduciati ma con gente che ha voglia di dire ‘dedichiamoci alla ripresa economica, alla produzione, alla scoperta di mercati nuovi’. Mi sembra ci sia una positività maggiore di quella che mi aspettavo”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, partecipando al webinar di Aime ‘7 incontri per 7 domande in 70 minuti’.

“Io avrei immaginato un’economia molto più distrutta se l’anno scorso mi avessero detto che saremmo stati” ancora in questa situazione quest’anno “però il mondo della nostra economia e produzione è in condizioni meno peggiori di quanto si potesse immaginare. C’è voglia di ripartire e di guardare al futuro in modo positivo. Credo ci siano condizioni per ripartire. Se riusciremo a spendere bene le risorse Recovery sono convinto che ce la faremo sicuramente”.