Milano, 6 apr. (Adnkronos) – ”Commercianti e ristoratori sono in difficoltà ed è fuori di dubbio che per loro la situazione sia particolarmente pesante, mi auguro che al di là dell’aspetto vaccinale si possano rivedere le regole che sovraintendono le chisure e la vita di tutti i giorni”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, partecipando al webinar di Aime ‘7 incontri per 7 domande in 70 minuti’ parlando della situazione economica legata al coronavirus.